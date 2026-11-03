Sebastian Hoeness: Fırsatlar yakaladık ama...

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

'İYİ BİR OYUN ÇIKARDIK'

Hoeness, "İyi bir oyun çıkardık. Olağanüstü bir atmosfere rağmen oyunumuzu sergileyebildik. Ümit vadeden fırsatlarımız oldu. Fırsatları kaçırdık. Direğin yanından geçen şutlarımız oldu. Galatasaray 2 gol kazandı. Bizim açımızdan acı bir son oldu. Galatasaray'ın bu kadar erken öne geçmesi bizim açımızdan iyi olmadı. Ofansif olarak tehlikeli durumlarla karşılaştık. Biz de ofansiftik ama sonuca yansımadı. İkinci yarı biz de momentumu değiştirmek için çabaladık. Fırsatlar yakaladık ama soğukkanlılık gösteremedik.

Baskı yaptık ama gol olmadığı sürece işe yaramıyor. Takımımı yine de tebrik ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini verdik. Atmosfer de bizim için pozitifti ama sonuç olarak memnun değiliz. Karışık duygularla karşınızdayım" diye konuştu. Hoeness, "İlk yarıda 2 gol yemek oyunu değiştirdi. İyi savunma sergileyemedik. En büyük zayıflık anımız oydu. Zayıflıklarımız üzerinde konuşmak istemiyorum. Olağanüstü fırsatlarımız da vardı" ifadelerini kullandı.

'CESUR ÇIKMAK GEREKİYOR'

İkinci golün maça etkisine de vurgu yapan Sebastian Hoeness, "1 gol atsaydık o zaman biz övgüler alacaktık. Burada da yine önümüze bakmamız lazım. Sahada iyi bir kalite ortaya koyduk. Her hücumu savunmak da kolay değil. Tabi ki cesur çıkmak gerekiyor sahaya. Ama o cesaret oyunun devamında da toparlanma fırsatları verdi. Cesaret burada problem değil. Talihsiz bir an oldu, ikinci gol olmasaydı daha iyi olurdu" dedi.