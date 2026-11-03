Manchester United sahasında Roma karşısında geriden döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Manchester United sahasında Roma ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Roma, 11. dakikada Soule ve 17. dakikada Malen'in penaltıdan kaydettiği goller ile 2-0 öne geçti.

İkinci yarı Manchester United'ın tarihi geri dönüşüne sahne oldu. ManU 58. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in penaltıdan kaydettiği gol ve 83. ile 86. dakikalarda Cunha'nın ağları sarsmasıyla karşılaşmada rakibi karşısında 3-2'lik zafer elde etti.

Maçın ardından ManU 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Roma ise 4 puanla 19. sırada bulunuyor.