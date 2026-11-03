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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United sahasında Roma karşısında geriden döndü!

Manchester United sahasında Roma karşısında geriden döndü!

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında tarihi bir zafere imza attı. Manchester ekibi 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi Roma'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 01:15
Manchester United sahasında Roma karşısında geriden döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Manchester United sahasında Roma ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Roma, 11. dakikada Soule ve 17. dakikada Malen'in penaltıdan kaydettiği goller ile 2-0 öne geçti.

İkinci yarı Manchester United'ın tarihi geri dönüşüne sahne oldu. ManU 58. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in penaltıdan kaydettiği gol ve 83. ile 86. dakikalarda Cunha'nın ağları sarsmasıyla karşılaşmada rakibi karşısında 3-2'lik zafer elde etti.

Maçın ardından ManU 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Roma ise 4 puanla 19. sırada bulunuyor.

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