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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk'te üst üste 2. yenilgi!

Shakhtar Donetsk'te üst üste 2. yenilgi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşan Shakhtar Donetsk, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Arda Turan ve öğrencileri, Inter maçının ardından Portekiz ekibinden de puan almayı başaramadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 00:37
Shakhtar Donetsk'te üst üste 2. yenilgi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, lig aşamasının 4. hafta maçlarıyla sürdü. Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Inter yenilgisinin ardından Sporting CP ile kozlarını paylaştı. Portekiz ekibinden puan veya puanlar alarak Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Ukrayna ekibi, dakika 59'da yediği golle birlikte rakibine 1-0 mağlup oldu. Sporting'e galibiyeti getiren golü Issa Doumbia kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk 4 puanda kalırken Sporting Lizbon, dev turnuvada çıktığı 4 maçta 3. galibiyetini elde ederek 9 puana yükseldi.

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