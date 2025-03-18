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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Hüseyin Türkmen...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Hüseyin Türkmen...

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in sakatlık durumu ile ilgili açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 16:52 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 16:58
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Hüseyin Türkmen...

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in sakatlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Oyuncunun sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

'Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.'

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