Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Umarım maç bittiğinde...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri...

"UMARIM MAÇ BİTTİĞİNDE..."

"Uluslararası bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnsan hakları çok önemlidir ve kadınlar çok değerlidir. Futbol olarak bir kadro oluşurmaya çalışıyoruz. Bir iniş çıkışımız var, oyun olarak düzeldikten sonra üst üste taşıyamadık. Konyaspor maçındaki sakatlıklarımız değişimleri getirdi. bizim için hayal kırılığı olan bir sonuç oldu. Yeniden başlamak istiyoruz. Hatayspor direnç gösterecektir. hem oyun hem de sonuç üstünlüğü istiyoruz. Umarım maç bittiğinde güzel bir sonuç gelir."