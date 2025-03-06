Trabzonspor destanı

Trabzonspor U19 Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Bordo mavililer, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda dün İtalyan ekibi Atalanta'yı ağırladı. Bir önceki turda İtalyan devi Juventus'u eleyen genç fırtınalar, Papara Park'ta Atalanta'yı eleyerek destan yazdı. 6. dakikada gelişen atakta Bican'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Onuralp Çakıroğlu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Zanchi son anda kornere çeldi. 14'te Atalanta atağında Baldo, Ahmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda genç kaleciyi geçemedi. 15'te Yiğit Kemal Turan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Abdurrahman'ın vuruşunda top kaleci Zanchi'de kaldı. 27'de Bonanomi'nun sert şutunu Ahmet güçlükle kornere çeldi. 39'da Baldo'nun uzaktan çektiği şut direkten döndü. İlk yarı golsüz sona erdi.

PENALTILARLA TUR GELDİ, COŞKU TAVAN YAPTI

49'uncu dakikada gelişen atakta Abdurrahman'ın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş üstten auta gitti. Bu dakikalarda baskısını artıran bordo-mavili gençler, üst üste ataklardan faydalanamadı. 50'de Ömer Faruk pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Onuralp'in sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Zanchi son anda kurtardı, Zanchi'den seken topu Abdurrahman tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi. 60'ta Mencaraglia'nın sert şutunu Ahmet güçlükle kurtardı. 70'te Mencaraglia'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşa Arda Öztürk son anda çizgide müdahale ederek topu kornere çeldi. 80'de Bican'ın uzaklardan çektiği şut kaleci Zanchi'de kaldı. Karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı. Direkt penaltı atışlarına giden müsabakayı 5-3 kazanan Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek finale yükseldi.

AHMET TURU GETİRDİ!

Bordo mavili takımın file bekçisi Ahmet Doğan Yıldırım, karşılaşma boyunca gösterdiği performansla alkışları topladı. 90 dakika boyunca iyi mücadele eden ve kritik kurtarışlara imza atan 18 yaşındaki eldiven, penaltı atışlarına giden maçta Cakolli'nin penaltı atışında gole izin vermeyerek takımına turu getiren isim oldu.

İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

U19 takımında teknik direktör Eyüp Saka, bir önceki turda Juventus'u eleyen kadroda mecburi değişikliğe gitti. Saka, Juventus maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Boran Başkan'ın yerine orta sahada Salih Malkoçoğlu'nu oynattı. Saka, savunmada Malkoçoğlu'ndan boşalan bölgeyi ise Taha Emre İnce ile doldurdu. Juventus maçında sağ bekte görev yapan Taha Emre İnce'nin yerine ise Oğuzhan Yılmaz, sağ bekte formayı giydi.

GÜNEŞ TAKİP ETTİ

Şenol Güneş, maçı takip edenler arasındaydı. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada bordo-mavili gençleri yalnız bırakmayan Güneş, tribünde yerini aldı. Yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'in eşlik ettiği Güneş, karşılaşma sırasında sık sık notlar aldı. Güneş, genç oyuncuların gelişimini yakından takip ediyor.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Papara Park'ta karşı karşıya geldiği Atalanta karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlar karşılaşmaya akın etti. Sadece Batı ve Doğu tribünlerinin açıldığı maça iş saati olmasına rağmen büyük bir ilgi gösteren taraftarlar, 90 dakika boyunca gençlere destek verdi. Yaklaşık 20 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmada görsel şölen oluştu.

YENİ RAKİP İNTER

Fırtına'nın çeyrek finaldeki rakibini belirleyecek maçta Bayern Münih ile İnter U19 karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda 5-4 alan İnter yeni rakibimiz oldu. Çeyrek final 1-2 Nisan'da.

ÖNCE JUVE SONRA ATALANTA

Trabzonspor U19 Takımı, turnuvada sergilediği performansla büyük takdir topladı. İlk olarak 2. turda Karadağ ekibi Buducnost'u 3-1 ve 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, 3. turda Bosna temsilcisi Sarajevo ile karşılaştı. Deplasmanda 2-2 berabere kaldı, evde 6-1 kazanarak son 32'ye kaldı. Bu turda ise İtalyan devi Juventus'u 1-0'lık skorla eleyerek adını son 16'ya yazdırdı. Dün de Atalanta'yı 5-3'le geçti ve tarih yazdı.

A TAKIMDAN DESTEK

U19'ların Atalanta maçına A takımdan tam destek geldi. Enis Destan, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Uğurcan Çakır, Papara Park tribünlerine gelerek gençlere tam destek verdi.