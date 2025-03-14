Trabzonspor'un RAMS Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'da Onuralp, Savic, Cihan ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmezken Okay Yokuşlu ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
BUNA GÖRE KAFİLE ŞU FUTBOLCULARDAN OLUŞUYOR:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Arif Boşluk
5. Pedro Malheiro
6. Mustafa Eskihellaç
7. Hüseyin Türkmen
8. Ali Şahin Yılmaz
9. Arseniy Batagov
10. Serdar Saatçı
11. Salih Malkoçoğlu
12. Batista Mendy
13. Tim Jabol Folcarelli
14. John Lundstram
15. Ozan Tufan
16. Muhammed Cham
17. Oleksandr Zubkov
18. Edin Vişça
19. Denis Draguş
20. Simon Banza
21. Danylo Sikan
22. Enis Destan