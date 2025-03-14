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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un RAMS Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un RAMS Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un kafilesi açıklandı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 16:25 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 16:30
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Trabzonspor'un RAMS Başakşehir maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'da Onuralp, Savic, Cihan ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmezken Okay Yokuşlu ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

BUNA GÖRE KAFİLE ŞU FUTBOLCULARDAN OLUŞUYOR:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Ahmet Doğan Yıldırım

4. Arif Boşluk

5. Pedro Malheiro

6. Mustafa Eskihellaç

7. Hüseyin Türkmen

8. Ali Şahin Yılmaz

9. Arseniy Batagov

10. Serdar Saatçı

11. Salih Malkoçoğlu

12. Batista Mendy

13. Tim Jabol Folcarelli

14. John Lundstram

15. Ozan Tufan

16. Muhammed Cham

17. Oleksandr Zubkov

18. Edin Vişça

19. Denis Draguş

20. Simon Banza

21. Danylo Sikan

22. Enis Destan

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