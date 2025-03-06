Uzatmada 14 puan gitti

Ligin 26. haftası sonunda 8'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 32 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gol yediği maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda istikrar yakalayamayan Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında kritik goller yiyerek önemli puan kayıpları yaşadı.

5 GOLÜN 3'Ü DEPLASMANDA

Fırtına, uzatma dakikalarında gol yediği maçların 3'ünü deplasmanda, 2'sini iç sahada oynadı. İç sahada Fenerbahçe ve Kasımpaşa, dış sahada ise Göztepe, Galatasaray ve Konyaspor maçlarında son dakikada yediği gollerle puan kaybetti.