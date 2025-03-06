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Haberler Trabzonspor Uzatmada 14 puan gitti

Uzatmada 14 puan gitti

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 90+10. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle 14 puan kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Uzatmada 14 puan gitti

Ligin 26. haftası sonunda 8'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 32 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gol yediği maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda istikrar yakalayamayan Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında kritik goller yiyerek önemli puan kayıpları yaşadı.

5 GOLÜN 3'Ü DEPLASMANDA

Fırtına, uzatma dakikalarında gol yediği maçların 3'ünü deplasmanda, 2'sini iç sahada oynadı. İç sahada Fenerbahçe ve Kasımpaşa, dış sahada ise Göztepe, Galatasaray ve Konyaspor maçlarında son dakikada yediği gollerle puan kaybetti.

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