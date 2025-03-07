Tarihi gurur

UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 takımı, Türk futboluna büyük bir gurur yaşattı. UEFA, resmi internet sitesinden bir paylaşım yaparak Trabzonspor ile Atalanta arasında oynanan maçta UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunun kırıldığını duyurdu. UEFA daha önce rekorun Juventus maçı ile yine Trabzonspor'a ait olduğunu anımsattı. UEFA, daha önce Juventus maçıyla bordo-mavililere gönderilen teşekkür mektubunu yineledi.

ÇEYREK FİNAL TRABZON'DA

UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, üst üste üçüncü İtalyan takımı İnter ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanacak olan çeyrek final karşılaşmasının kazanılması durumunda ise yarı final maçları İsviçre'de tarafsız sahada ve tek maç usulüyle oynanacak. U19 takım sorumlusu Ali Beyazlı ve teknik sorumlu Eyüp Saka da final hedefine doğru adım adım yürüdüklerini vurguladı.

KEYFİNİ ÇIKARIN

Trabzonspor'da Asbaşkan Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve A takım oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi'nde Çeyrek Final'e yükselen U19 Takımı'nı ziyaret etti. Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır, U19 takımına bir tebrik konuşması yaptı. Güneş, "Bu bir sonuç değil bu bir başlangıçtır. Sonucun keyfini çıkarın" dedi. Uğurcan da "Gerçekten büyük bir iş. İnşallah finale kadar gidersiniz" diye ekledi.

EV SAHİBİ AVANTAJI

Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile mücadele edecek. UEFA Gençlik Ligi'nde rövanşı olmayan bu önemli karşılaşma, 1 veya 2 Nisan 2025 tarihlerinde Trabzon'da oynanacak. Bordo-mavililer, ev sahibi avantajını kullanarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

TÜRKLER YİNE KAZANDI

İtalyan basını, Trabzonspor'un Atalanta'yı saf dışı bırakmasını ve elde ettiği büyük başarıyı sayfalarına taşıdı. La Gazzetta dello Sport, "Türkler yine bir İtalyan'ı daha yendi, çeyrek finaldeler" başlığını attı. Diğer İtalyan gazeteleri de daha önce Trabzonspor A takımının, iki kez İnter'i mağlup ettiğini, çeyrek final maçının da asla kolay olmayacağını yazdı.

UEFA'DAN TRABZONSPOR'A TEŞEKKÜR VE ÖVGÜ

ATALANTA TEBRİK ETTİ

Trabzonspor'a elenen Atalanta'da Akademi Direktörü Roberto Samadan, Trabzonspor'a teşekkür etti. İtalyan ekibinin yöneticisi, kendilerine gösterilen ilgiden ve sağlanan kolaylıklardan dolayı teşekkür etti. Samadan, Trabzonspor taraftarlarının tribünleri doldurmasına da dikkat çekti.