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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Evinde son 5 maçta galip gelen Fırtına, çok sayıda cezalı ve sakat oyuncusuna rağmen Hatayspor'u da devirerek hem Konyaspor mağlubiyetini unutmak hem de seriyi sürdürmek istiyor. Alper Akarsu'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 10:01
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TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasına rağmen saha ve seyirci avantajını kullanarak Atakaş Hatayspor'u puansız göndermek isteyen bordo-mavililerde Nwakaeme, Cihan Çanak, Savic, Banza ve Malheiro sorma giymeyecek. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Banza, Lundstram, Okay Yokuşlu ve Vişça ise kart ceza sınırında. Alper Akarsu'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Cham, Vişça, Sikan.

Hatayspor: Bekaj, Calvo, Cengiz, Cemali, Görkem, Abdulkadir, Massanga, Selimcan, Boutobba, Strandberg, Fernandes.

10. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Hataysapor 10 'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım Trendyol Süper Lig'de ilk olarak 22 Aralık 2020'de Hatay'da karşılaştı. Konuk ekip Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyeyetle ayrıldığı müsabakayla birlikte 9. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet elde ederken Hatayspor ise 2 galibiyet elde etti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.

PAPARA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakibine evinde hiç yenilmeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabaka ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor.

ENİS DESTAN VE DRAGUŞ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da, Hatayspor maçı öncesinde sakatlık sorunları teknik heyeti endişelendiriyor. Sakatlıkları devam eden Nwakaeme ve Cihan Çanak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca, yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Pedro Malheiro ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç da maç kadrosunda yer almayacak. Son oynanan Konyaspor maçında darbe alan Savic, Banza ve Zubkov'un durumu ise maç günü netleşecek. Yeni transfer Folcarelli'nin tedavisi sürerken, Enis Destan ve Draguş'un ise kadroda olması bekleniyor.

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