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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan kadın taraftarlar için anlamlı davranış

Trabzonspor'dan kadın taraftarlar için anlamlı davranış

Trabzonspor, Hatayspor maçının biletlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar için ücretsiz olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 13:38
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Trabzonspor'dan kadın taraftarlar için anlamlı davranış

Trabzonspor, Hatayspor maçının biletlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar için ücretsiz olacağını duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımızın, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 27. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.

Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, Doğu Tribünleri ve Kale Arkaları Üst Bloklar için geçerli olacaktır.

Biletler yalnızca Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebilecek olup, Passolig kart zorunludur. Ayrıca, ücretsiz biletler transfere kapalı olacaktır.

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