Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, sakatlıkları bulunan 5 futbolcu hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Kurulu Başkanımız Ahmet Beşir'den açıklama
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" dedi.