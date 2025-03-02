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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Son dakika haberi: Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 15:38 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 15:40
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, sakatlıkları bulunan 5 futbolcu hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Kurulu Başkanımız Ahmet Beşir'den açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" dedi.

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