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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Stefano Denswil ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Stefano Denswil ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşaral sözleşmesini feshettiğini açıkladıç

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 21:11 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 21:21
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Trabzonspor Stefano Denswil ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Stefano Denswil ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bordo mavililer, Denswil ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih işlemlerini tamamladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

DENSWIL'İN TRABZONSPOR KARNESİ:

Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Stefano Denswil, bordo-mavililerde 103 maçta 4 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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