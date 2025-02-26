  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Muhteşem performans

Muhteşem performans

Trabzonspor her ne kadar beklentilerin altında bir sezon geçirse de performansıyla fark oluşturan bir isim var: Simon Banza...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem performans

Trabzonspor her ne kadar beklentilerin altında bir sezon geçirse de performansıyla fark oluşturan bir isim var: Simon Banza... 28 yaşındaki yıldız forvet, dün de rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Attığı gollerin yanı sıra hücum bölgesinde arkadaşlarına yaptığı servislerle de alkış toplayan Banza, 20 lig maçında 16 gole ulaştı. Krallık yarışında Başakşehirli Piatek'in (18) ardından 2. sırada bulunan Banza'yı, 15 golle Fenerbahçe'den En Nesyri ve 14 golle Galatasaray'dan Osimhen takip ediyor.

Osimhen hakkında flaş transfer iddiası!
Mourinho tedbirli olarak PFDK'da
DİĞER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo fırtınası devam ediyor! Al Wehda maçında 925.golünü attı...
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
Morata'dan İspanyol basınına flaş açıklama!
Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı 01:34
Chelsea evinde rahat kazandı! Chelsea evinde rahat kazandı! 01:34
Hakan boş geçmedi! Inter turladı Hakan boş geçmedi! Inter turladı 01:34
Brighton evinde hata yapmadı! Brighton evinde hata yapmadı! 01:34
Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı 01:32
Chelsea evinde rahat kazandı! Chelsea evinde rahat kazandı! 01:11
Daha Eski
Hakan boş geçmedi! Inter turladı Hakan boş geçmedi! Inter turladı 01:04
Brighton evinde hata yapmadı! Brighton evinde hata yapmadı! 00:40
Mourinho tedbirli olarak PFDK'da Mourinho tedbirli olarak PFDK'da 00:13
Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 00:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi 00:13
Beşiktaş çeyrek finalde! Beşiktaş çeyrek finalde! 00:13