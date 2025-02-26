Muhteşem performans

Trabzonspor her ne kadar beklentilerin altında bir sezon geçirse de performansıyla fark oluşturan bir isim var: Simon Banza... 28 yaşındaki yıldız forvet, dün de rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Attığı gollerin yanı sıra hücum bölgesinde arkadaşlarına yaptığı servislerle de alkış toplayan Banza, 20 lig maçında 16 gole ulaştı. Krallık yarışında Başakşehirli Piatek'in (18) ardından 2. sırada bulunan Banza'yı, 15 golle Fenerbahçe'den En Nesyri ve 14 golle Galatasaray'dan Osimhen takip ediyor.