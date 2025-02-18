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Haberler Trabzonspor Enis Destan için teklif

Enis Destan için teklif

Rusya Premier Lig ekibi Fakel Voronej, 22 yaşındaki forvet için kapıyı çaldı. Rus ekibi 200 bin euro kiralama ve 7 milyon euro’luk satın alma opsiyonu teklif etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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Enis Destan için teklif

Karadeniz devinin forveti Enis Destan'a teklif geldi. Rusya Premier Lig ekibi Fakel Voronej, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu. Rusya'da transfer 20 Şubat'ta sona erecek. Fakel 16 takımlı ligde 18. müsabakalar neticesinde 14 puanla 14. sırada yer alıyor. Enis bu sezon 19 maçta şans buldu ve 670 dakika sahada kaldı. Bordo mavili futbolcu bu sürede 2 gol atıp1 asist yaptı. Enis Destan'ın Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo mavili yönetimin teklifi değerlendirdiği belirtiliyor.

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