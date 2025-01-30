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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da kritik Oleksandr Zubkov görüşmesi! İşte son teklif

Trabzonspor'da kritik Oleksandr Zubkov görüşmesi! İşte son teklif

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'den izin alarak Oleksandr Zubkov ile görüştü ve anlaştı. Oyuncunun kulübü 6 milyon euro’ya ‘evet’ derse 3. Ukraynalı Zubkov olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da kritik Oleksandr Zubkov görüşmesi! İşte son teklif

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Trabzonspor transferde rotayı Ukrayna'ya çevirdi. 2024-25 ara transfer döneminde ilk hamlesini Shakhtar Donetsk'in 23 yaşındaki forveti Danylo Sikan ile yapan bordo-mavililer, yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de masaya oturdu. Bordo-mavili yönetim kurulu, Shakhtar Donetsk yetkililerinden izin alarak 28 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve sözleşme süresi dahil olmak üzere birçok konuda prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki son görüşme ise bugün. Şu ana kadar rakamsal konulardaki aradaki farklılığı ciddi oranda azaltan kulüplerin son görüşmede el sıkışması bekleniyor.

PIYASA DEĞERI 8 MILYON EURO

Daha önce aynı takımdan Sikan'ı 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer eden Karadeniz devinin, Zubkov için de bu rakama yaklaşık bir seviye ile anlaşması bekleniyor. Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi. 1.82 boyundaki yıldız, bu maçların 16'sına ilk 11'de çıktı. 5'inde ise sonradan oyuna dahil oldu. Ukraynalı futbolcu bu periyotta 7 gol ve 4 asist üretti. Zubkov, 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti. Piyasa değeri 8 milyon euro olan başarılı oyuncunun turuncu siyahlı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor.

TAM BİR JOKER

Zubkov, Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani tam da Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir isim.

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