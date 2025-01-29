Nwakaeme’ye özel program

Sakatlığı nedeniyle son iki idmana çıkmayan Nwakaeme, Kayserispor sınavına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kas ağrıları olan Nijeryalı sol kanada özel bir program uygulanacağı ve maça yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Onyemaechi Olympiakos'ta

Sezon başında Pedro Malheiro'yu aldığı Boavista ile Onyemaechi için de görüşen Trabzonspor, pazarlıkları belli bir seviyeye getirdikten sonra Eren Elmalı'nın ayrılık ihtimali ortadan kalkmasıyla beklemeye geçmişti. Bu durum Olympiakos'a yaradı ve Yunan ekibi 2.5 milyon euro'ya sol beki transfer etti.

Trabzonspor'un gözünü açtık!

Polonya ekibi Slask Wroclaw, Umut Güneş'i kiralamak için Fırtına'nın kapısını çalmıştı. Sportif direktör Rafal Grodzicki, konu ile ilgili, "Şaka yollu söylüyoruz, bizim ilgimiz sayesinde Trabzonspor gözlerini açtı. 24 yaşındaki orta sahayı kiralamak üzereyken, birden daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Bu nedenle olmadı" dedi. Bu sezon ligde 8 karşılaşmaya çıkan Güneş, son Antalyaspor ve Sivasspor maçlarına ilk 11'de başlamıştı.

Geçilmez kale!

Sezon boyunca özellikle savunma anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan Fırtına'da son haftalarda bu konuda önemli adımlar atıldı. Ancak Batagov ile Lundstram ikilisinin stoperde oynadığı son üç maçta Fırtına kalesinde gol görmedi. Ayrıca Savic'in de sakatlıktan dönmesi ve yavaş yavaş form tutması stoperde rekabeti artırıyor.