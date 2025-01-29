3. sıra Danylo Sikan’ın

Bordo-mavililer, Danylo Sikan'ı 6 milyon euro'ya Shakhtar Donetsk'ten aldı. 23 yaşındaki forvet Trabzonspor tarihinin en pahalı 3. transferi oldu. Karadeniz devinde tarihteki en pahalı transferi 6.9 milyon euro ile Majeed Waris olmuştu. İkinci oyuncu ise 6.2 milyon euro ile Gökhan Ünal.

Real'in gözü Onuralp'te

La Liga devi Real Madrid'in Onuralp Çevikkan'ı gündemine aldığı iddia edildi. Real Madrid'in 19 yaşındaki file bekçisinin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Altınordu altyapısında yetişen Onuralp Çevikkan, 2023-2024 sezonu başında 700 bin euro bedelle Trabzonspor'a imza attı. Sözleşmesi 2028'de bitiyor.