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MKE Ankaragücü'nde İlker Avcıbay dönemi!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay getirildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 21:19
MKE Ankaragücü'nde İlker Avcıbay dönemi!

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe'den boşalan teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın İlker Avcıbay ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştır. Sayın İlker Avcıbay'a MKE Ankaragücü ailemize hoş geldin diyor; sarı-lacivert armamız altında üstleneceği görevde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü, Kırmızı Grup'ta oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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