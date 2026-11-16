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Abdullah Kavukcu'dan istifa mektubu

Abdullah Kavukcu, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 22:45
Abdullah Kavukcu'dan istifa mektubu

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısında Metin Öztürk ile yaşadığı tartışmanın ardından Abdullah Kavukcu, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kavukcu, istifa mektubunu kamuoyuyla paylaşırken Galatasaray Kulübü de istifanın kabul edildiğini KAP'a bildirdi.

İşte o mektup;

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU'NA

16.07.2024 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'in daveti neticesinde Galatasaray Sportif A.Ş. ve Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'de "başkanvekili" sıfatı ile ifa etmekte olduğum yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ve devamında 23 Mayıs 2026 tarihinde yapılan seçim sonucunda yönetim kurulu üyesi olmak şerefine nail olduğum Galatasaray Spor Kulübü'ndeki tüm görevlerimden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum.

24 yıl önce üye olma mutluluk ve onuruna kavuştuğum kulübümde, büyüklerimin bana öğrettiği "Galatasaray'da görev alınmaz, verilir" düsturu ile kabul ettiğim bu hizmet etme sürecimde, futbol şubesi sorumlusu olarak ve var gücümle görev aldığım diğer kurullarda, camiamızın geleneklerine, menfaatlerine uygun olarak çalışmanın ve aralıksız şampiyonluklar yaşayan bu muhteşem ekibin bir parçası olmanın gurur ve onurunu ziyadesiyle yaşadım.

Bana bu fırsatı tanıyan başta başkanımıza, her zaman en büyük destekçimiz olan büyük Galatasaray taraftarına, Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli üyelerine ve Galatasaray'a hizmet eden başta futbolcularımız olmak üzere, şahsi menfaatlerini Galatasaray Spor Kulübü'nün önüne koymayan yol arkadaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkürü bir borç bilirim.

Bilinmesini isterim ki; bu bir ayrılık, bir veda değildir. Galatasaray'ımıza hizmet etmek için mutlaka yönetici olmak, bir koltukta oturmak gerekmez. "Önce Galatasaray" diyerek kimi zaman bırakmasını bilmek de hizmettir, erdemdir. Bu zamana kadar Galatasaray Spor Kulübü'nde sürdürdüğüm görevlerimde her daim yetki ve sorumluluk almaktan çekinmeyerek Galatasaray menfaatlerine uygun hareket etmeye çalıştım. Artık üzerime düşen, bir Galatasaray taraftarı olarak yine tribündeki yerimi alıp takımımızın başarıları, şampiyonlukları için tezahüratlara katılmaktır.

Sayın Başkanımızın uyguladığı yöntem ve tercihleri nedeniyle birçok kez almayı düşündüğüm, ancak Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek vazgeçtiğim istifa kararını ne yazık ki geldiğimiz noktada Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaatlerinden ziyade kendi şahsi pozisyonlarını önceleyen kimi çevreler tarafından kurulan kumpaslar ve organize iftiraların birikimiyle ve aşırı tahrik sonucunda istemsizce Galatasaray değerlerine uymayan bir davranış sergilediğim için üzgün olduğumu belirterek, Galatasaray gelenek göreneklerine olan saygım ve her şeyden önce Galatasaray'ımızın menfaatlerini düşünerek alıyorum ve bu kararın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 01.11.2026

Saygılarımla.

Abdullah Kavukcu

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