Ne Osimhen ne En-Nesyri

Sezon başında Süper Lig'e transfer olan yabancı futbolcular arasında en çok katkı veren isim Simon Banza oldu. Yıldız futbolcu, gerek hava toplarındaki etkinliği gerekse ceza sahasındaki bitiriciliğiyle takımını sırtlayan isim oldu. Galatasaray'da 12 gollü Osimhen, Fenerbahçe'de yine 12 golü bulunan En-Nesyri ve Beşiktaş'ta 10 kez ağları sarsan İmmobile gibi önemli isimleri geride bırakarak yabancı futbolcular arasında ligin en verimli yeni transferi oldu.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından 2 milyon euro'ya kiralanan Simon Banza, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 13 gol ve 2 asist kaydederek, bordo-mavililerin en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki yıldız son haftalarda kendini buldu.

15 PUANA DİREKT KATKI

Fırtına'nın Trendyol Süper Lig'de oynadığı 20 müsabakada topladığı 25 puanın 15'ine doğrudan katkı sağlayan Banza, takımının hücum hattındaki en önemli kozu oldu. Kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken 28 yaşındaki yıldız, gol krallığı yarışında 15 gollü Başakşehirli Piatek'in ardından 13 golle ikinci sırada yer alıyor.

TEKNİK EKİP MEMNUN

Teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekibi, Banza'nın performansından oldukça memnun. Takım oyununa yaptığı katkı ve ceza sahasındaki bitiriciliği ile fark oluşturan yıldızın sezonun geri kalanında da aynı etkinliği sürdürmesi bekleniyor.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, bu sezon ligin 20. haftası sonunda 34 golün 26'sını iç sahada kaydetti. Karadeniz devi, iç sahada 10 maçta 2.6 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 müsabakada 8 gol atarak 0.88 gol ortalamasında kaldı.

Son 3 resmi maçta 12 gol

Fırtına, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda art arda sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da farklı sonuçla kazandı. Kupada Alanya'yı 3-0 yenen bordo-mavililer, ligde Antalya'yı 5-0, Sivas'ı da 4-0 mağlup etti. Son 3 resmi maçta 12 gol attı, hiç gol yemedi.