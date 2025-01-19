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Joker işbaşında!
Süper Lig'de 15 maçta 12 gol kaydeden Banza, 2. yarıyı bekliyor. Piatek'ten (13) sonra ligin en golcü ismi olan 28 yaşındaki yıldız, kariyer rekorunu Trabzonspor'da kırabilir. Kariyerinde en fazla gol attığı (21) sezonu geçen sezon Braga'da yaşayan Kongolu forvet, Trabzonspor formasıyla bu sayıyı aşmayı hedefliyor. Banza, hedefini tutturursa, 2019-20'de ligde 24 gol atan Sörloth ile birlikte son yılların en skorer ismi olarak tarihe geçecek. Attığı goller sonrasında film karakteri Joker sevinci yaparak hafızalara kazınan Banza, bunun devam edeceğinin sözünü verdi.
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