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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! "2 futbolcu..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! "2 futbolcu..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un ara transfer süreci hakkında konuştu. Doğan, bitmek üzere olan iki transferlerinin olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! "2 futbolcu..."

Şenol Güneş ve taraftarlar ara transfer döneminde gelecek oyuncuları bekliyor. Başkan Ertuğrul Ertuğrul Doğan da bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Bir programa katılan Başkan Doğan, taraftarların ısrarlı soruları karşısında, "Hocamızın raporu doğrultusunda kanat, orta saha ve savunmaya takviye yapmak istiyoruz. Bitmek üzere olan iki transferimiz var. Hocamızın son onayı vereceği isimler var. O kimi isterse alacağız" dedi. Yabancı kontenjanında boşluk açan Trabzonspor'un ara transfer dönemi için bütçeyi de biraz daha artırdığı belirtildi.

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