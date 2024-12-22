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Haberler Trabzonspor Vitor Hugo Trabzonspor'a geri dönmek istiyor!

Vitor Hugo Trabzonspor'a geri dönmek istiyor!

Son dakika Trabzonspor haberi | Trabzonspor'un Kevin Diks'i kadrosuna katmak istediği konuşulurken, bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Trabzonspor forması giyen ve şu anda Bahia'da oynayan Hugo, kulübe geri dönmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Vitor Hugo Trabzonspor'a geri dönmek istiyor!

Bordo mavili takım mutlaka bir ya da iki stoper transfer edecek. Gündemde birçok isim var ve Kopenhag'da oynayan Kevin Diks için girişimler başladı. Sürpriz bir gelişme de yaşandı. Trabzonspor'un şampiyonluk kadrosundaki en önemli halkalardan biri olan Vitor Hugo, ülkesi Brezilya'da mutsuz. Bahia'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki stoper yeniden bordo-mavili formayı giymek istiyor. Menajeri aracılığıyla yönetime haber gönderen Hugo, dönmeye hazır. Teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncuyla ilgili vereceği karara göre hareket edilecek. Hugo'nun Bahia ile sözleşmesi 2026'da bitiyor. Gelmek için bonservisini alması gerek.

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