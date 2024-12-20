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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki! "Artık yeter"

Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki! "Artık yeter"

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü yaşanan hakem hatalarının ardından çok sert bir açıklama yayımladı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:24
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Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki! "Artık yeter"

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü yaşanan hakem hatalarının ardından çok sert bir açıklama yayımladı.

İşte bordo mavililerde başkan yardımcısı Taner Fikret Saral'ın sözleri...

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Tahammül sınırımız çoktan aşıldı.

Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!

Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da…

Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!

Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman 'yapı'nızla bize hesap vereceksiniz!

İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz.

Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız 'gücün' bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz.

Artık yeter!

Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız.

Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir.

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