Galibiyet yemini

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, bu akşam son derece önemli bir maça çıkıyor. Sezona büyük hedeflerle başlayan ancak gelinen noktada hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan bordo-mavililer, deplasmanda namağlup lider Galatasaray'a konuk oluyor. Ligde 14 maçta 16 puan toplayan ve son sıralarda yer alarak tarihinin en kötü tablolarından birisini ortaya koyan Karadeniz devi, derbiden zaferle ayrılarak üzerindeki ölü toprağını atmayı arzuluyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu maç öncesi oyuncularından galibiyet sözü alırken, son maça oranla ilk 11'de çok radikal bir değişim beklenmiyor.