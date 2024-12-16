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Haberler Trabzonspor Bize sadece bir galibiyet gerekli

Bize sadece bir galibiyet gerekli

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Trabzonspor kimliğine yakışır bir futbolla kazanmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Bize sadece bir galibiyet gerekli

Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Trabzonspor kimliğine yakışır bir futbolla kazanmak istediklerini söyledi. Ligde bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını ve ivedi bir şekilde buradan çıkmaları gerektiğini hatırlatan Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Futbolda kaybetmek de kazanmak da var. Geriye dönüp baktığımızda güzel günler yaşayamadık ama önümüzde güzel günler olduğuna inanıyorum. Siz de inanın. Bunun için bize sadece bir galibiyet gerek" gibi ifadeler kullandı.

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