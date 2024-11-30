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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mecbur kalırsak kullanabiliriz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mecbur kalırsak kullanabiliriz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Şenol Güneş, maç önü açıklamalarında bulunuyor. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 18:36
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mecbur kalırsak kullanabiliriz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Şenol Güneş, maç önü açıklamalarında bulunuyor. İşte o ifadeler...

"MECBUR KALIRSAK..."

Bir 11'le sahaya çıkacağız. Her oyuncu görevini iyi yapacak. Savic, Nwakaeme sakatlıktan yeni çıktı. Takımla antrenmana yeni katılmaya başladılar. Serkan'ın, Okay'ın rahatsızlığı var. Onlar bizimle değil zaten. Visca'nın arka adalesinde bir gerginliği vardı. Tam olarak hazır diyemeyiz. Son bölümde belki mecbur kalırsak kullanabiliriz. Enis Destan'ın rahatsızlığı var. Onun dışında eksik yok. Bir 11'le çıkacağız, biten 11 de önemli. Rakibimiz son maçta iyi oynadı. Biz de geçen maçta kazandık. Umarım güzel bir maç olur. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Temennimiz ve beklentimiz o.

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