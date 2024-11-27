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Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu taraftarlara Bosna Hersek'te maç sonrası saldırı!

Trabzonsporlu taraftarlara Bosna Hersek'te maç sonrası saldırı!

UEFA Gençlik Ligi 3. tur maçında Trabzonspor ile FK Sarajevo karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'te oynanan maçın ardından bordo mavili taraftarlara saldırı düzenlendi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 23:47
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Trabzonsporlu taraftarlara Bosna Hersek'te maç sonrası saldırı!

UEFA Gençlik Ligi 3. tur maçında Trabzonspor ile FK Sarajevo karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'te oynanan mücadelenin ardından FK Sarajevo'lu taraftarlar, Trabzonsporlu taraftarlara sopa, kesici alet ve çekiç ile saldırdı.

Aktarılan bilgiye göre 40-50 kişilik bir grup tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan bordo mavili taraftarlar oldu.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

U19 Takımımızın FK Sarajevo ile deplasmanda oynadığı maç sonrasında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Menfur olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarlarımızın durumu, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sayın Sadık Babür Girgin tarafından yakından takip edilmektedir.

Ayrıca, stadyumda alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis gözetiminde bekletilen taraftarlarımızla ilgili süreç, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Yaralı taraftarımızın bir an önce sağlığına kavuşması adına elimizden geleni yapıyor, şanlı Trabzonsporumuzu desteklemek amacıyla Saraybosna'da bulunan tüm taraftarlarımızın sorunsuz bir şekilde ülkemize döneceğine inanıyoruz.

Bu süreçte gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sayın Sadık Babür Girgin'e ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay'a teşekkürlerimizi sunarız.

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