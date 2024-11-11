Trabzonspor'da yaprak dökümü! Devre arasında...

Trabzonspor'daki olumsuz gidişat devam ederken, Fenerbahçe ve Rizespor mağlubiyetleri ile birlikte bordo mavililerde acil durum ilan edildi. Fırtına, bu doğrultuda belirlenen oyuncuların devre arasında gönderilmesi kararını aldı. Ayrıca sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve şu anda kadro dışı tututan 4 isim ile de teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Konuyla ilgili A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, açıklamalarda bulundu.

AYRILIKLAR VE YENİ TRANSFER PLANLARI

Trabzonspor'un devre arasında 5-6 oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor. Kadro dışı bırakılan 4 oyuncunun ortak noktası sezon sonunda sözleşmelerinin bitiyor olması. Bu isimlere sezon sonunda teklif gelirse büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Bordo mavililerde stoper bölgesi, orta saha, kanat bölgesi ve forvet hattına transfer planlanıyor.

İŞTE EMRE SEL'İN AÇIKLAMALARI