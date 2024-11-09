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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş: Kazanmaya ihtiyacımız var!

Trabzonspor'da Şenol Güneş: Kazanmaya ihtiyacımız var!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 18:37
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Trabzonspor'da Şenol Güneş: Kazanmaya ihtiyacımız var!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor.

Bu mücadeleden önce bordo-mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Takım olarak olumlu yaptığımız işler fazla ama hatalarımız, eksiklerimiz vardı son maçta Sonuç kötü ama oyun olarak iyiydi, sürdürebilme açısından sorunlar vardı. Kadroyu bozmadan, sakat Nwakaeme yerine Enis Destan'ı düşündük. Oyun içerisinde katkısı olacağı için başlıyoruz. Kazanmaya, güzel oyuna, geliştirmeye ihtiyacımız var. Tüm bunları yapmak durundayız. Rizespor da bulunduğu durum olarak, takım olarak, hoca olarak, şehir olarak buraları hak etmiyor. Zor bir maç olacak. Tempolu, çekişmeli bir maç olacaktır. Sahaya çıkan herkesin maçı kazanmak için teknik taktik düşüncesini sahaya yansıtmasını bekliyorum. Beklentimiz o.

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