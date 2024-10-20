Başladığım işleri yarım bırakmam

Başkan Ertuğrul Doğan, Papara Park Stadı'nda basının karşısına geçti ve yeniden aday olacağının sinyalini verdi. Trabzonspor'un son zamanlardaki en önemli gündeminin Bankalar Birliği'nden çıkışları olduğunu belirten Doğan, "Trabzonspor için çok çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda da inşallah Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini gerçekleştirecektir. Bizim kulübümüzün mali yapısı açısından son derece önemliydi. 700-750 milyon TL civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk" dedi. Aralık ayında yapılacak olan kongrede yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da cevaplandıran Başkan Doğan, şunları söyledi: "Ben gelirken bazı söylemlerim vardı. Biz ekonomik anlamda dediğimiz yere yaklaştık. Dolayısıyla ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım."

BORÇ 3 MiLYAR 150 MİLYON TL

Kulübün borcunu 3 milyar 150 milyon liraya düşürdüklerini açıklayan Doğan, asıl problemin gelir-gider dengesi arasındaki sıkıntı olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Borcu sıfırladık diyelim, gelirleri artırmasak kulüp 3-4 yıl içerisinde aynı hale tekrar gelir. Bu çok net. Gelirleri artırmamız lazım ve bunun için İstanbul'da 3, Trabzon'da 1 arazi üzerinde çalışıyoruz."

RAKİPLERLE BÜTÇE FARKI İYİCE AÇILDI

Doğan, şampiyon oldukları dönemde en yakın rakipleri arasında fazla bir bütçe farkının bulunmadığına işaret ederek, "Ancak şimdi bu fark çok açıldı. Dolayısıyla bir an önce biz de kendimize gelir getirici kalemleri yaratmamız lazım. Bunların üzerinde camia olarak ciddi olarak çalışmamız, bunları Trabzonspor olarak içimize katmamız gerekiyor. Şu anda yapacağımız en önemli görev bu" diye konuştu.

HAKEMLER TRABZONSPOR'U KATLEDİYOR

Hakem kararları ile ilgili Başkan Doğan, "Ben basın önünde de basın kanalıyla da yazılı olarak da hakemlerle alakalı Trabzonspor'un ligin başından beri açık ve net katledildiğini söylüyorum. Her maçımızda ayrı ayrı olaylar var. İstisnasız, hiç sekmiyor. Trabzonspor Başkanı yapılanları görüyor, notunu alıyor. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de daha farklı şeyler söyleyeceğiz tabii ki" dedi.