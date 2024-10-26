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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş: Sorumlu benim

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 21:47 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 21:55
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Şenol Güneş: Sorumlu benim

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Bir defa maçın sonuna bakınca, bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskınını bekliyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da cevap veremedik. İlk yarıyı tamamen boşa geçirdik. İkinci yarıda hamle yaptık ama buna rağmen yeterli olmadı. Rakip, çok istedi, çok koştu. Biz eksik kaldık. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç. Sorumlusu benim, oyunculara sahada görev veren benim. Çok eksik kaldık. Biz onlardan eksik kaldığımız için onlar kazandı. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa, onlar için iyi tablo var. Maalesef kaybettik. Büyük bir hayal kırıklığı. Taraftarlar ve futbolseverlerden özür diliyorum çünkü bundan kötü bir oyun olamaz. Rakibin direncini kıracak daha fazla iş yapmamız lazımdı. Yapmamız gereken hiçbir şeyi yapamadık. Dediğim gibi sorumlusu benim."

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