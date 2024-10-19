Trabzonspor - RAMS Başakşehir | CANLI (Trabzonspor - RAMS Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor.

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TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Okay, Eren, Lundstram, Ozan, Cham, Visca, Draguş, Banza.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Serdar, Piatek

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

GÜNEŞ 1000'İNCİ MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Başakşehir'i konuk edecekleri karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı Tecrübeli teknik adam, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.