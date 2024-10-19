  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor - RAMS Başakşehir | CANLI (Trabzonspor - RAMS Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 15:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - RAMS Başakşehir | CANLI (Trabzonspor - RAMS Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Okay, Eren, Lundstram, Ozan, Cham, Visca, Draguş, Banza.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Serdar, Piatek

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

GÜNEŞ 1000'İNCİ MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Başakşehir'i konuk edecekleri karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000'inci maçına çıktı Tecrübeli teknik adam, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Şenol Güneş: Kalitemizili biliyorum
G.Saray'a Viking rüzgarı! Geleceğe dev yatırım
DİĞER
SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Kerem ve Orkun için gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Dzeko'dan flaş Mourinho itirafı!
Osayi'den olay G.Saray sözleri! "Michy gibi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Şenol Güneş'e tebrik mesajı! Fırtına'dan Şenol Güneş'e tebrik mesajı! 16:09
Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu! Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu! 15:56
Bandırma Karagümrük'ü devirdi! Bandırma Karagümrük'ü devirdi! 15:40
Şenol Güneş: Kalitemizili biliyorum Şenol Güneş: Kalitemizili biliyorum 15:25
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 14:53
Roma - Inter maçı ne zaman? Roma - Inter maçı ne zaman? 14:18
Daha Eski
Cagliari - Torino maçı ne zaman? Cagliari - Torino maçı ne zaman? 14:16
Venezia - Atalanta maçı ne zaman? Venezia - Atalanta maçı ne zaman? 14:13
Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? 14:10
Empoli - Napoli maçı ne zaman? Empoli - Napoli maçı ne zaman? 14:07
Trabzonspor - Başakşehir maçı detayları! Trabzonspor - Başakşehir maçı detayları! 13:56
Montpellier - Marsilya maçı ne zaman? Montpellier - Marsilya maçı ne zaman? 13:45