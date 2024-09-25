Taraftar da tepkili

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının ardından orta hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Erkan Ergin için çok sert bir bildiri yayınlamıştı. Merkez Hakem Kurulu'na ateş püsküren bordo mavililer, Futbol Federasyonu'nu da öz eleştiri yapmaya ve çürümüş düzeni reform etmeye çağırmıştı. Taraftarlar da bir dönem Trabzonspor'da başkanlık yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu, Gaziantep FK ile oynanan maçı dikkatli bir şekilde izlemeye davet ederken, yerel basın da hakemlerin kararlarının artık art niyet seviyesini dahi aştığına vurgu yaptı.

2020-2021 İLE AYNI PUAN

Fırtına, 5 puan ile 2020-2021 sezondaki aynı başlangıcı yaptı. 2020- 21'de ilk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 5 puan toplayan Karadeniz devi, bu dönem de 5 beraberlikle aynı puanı elde etti.

BERABERLİKTE GEÇEN YILI GEÇTİ

Trabzonspor, 67 puanla 3. sırada tamamladığı geçen sezon 38 lig maçı boyunca 4 beraberlik almıştı. Fırtına, bu sezon ilk 5 haftada aldığı 5 beraberlikle geçen sezonki beraberlik sayısını ligin başında aşmış oldu. Fırtına, bu maçlarda 5 puan alırken toplamda 10 puan kaybetti.

İLK KEZ YAŞANIYOR

Karadenız devi, Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve 2. haftayı BAY geçen bordo-mavililerin, 3. haftadaki Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi. 4. haftada Eyüpspor deplasmanından 0-0 berabere ayrılan Fırtına, 5. haftada kendi evinde Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Bellona Kayserispor ile 2-2 ve son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, böylelikle 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı.