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Haberler Trabzonspor

121 gündür kazanamıyor

Lıgın 6. haftasında da Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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121 gündür kazanamıyor

Lıgın 6. haftasında da Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti. 26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezonki 5 karşılaşmada kazanamayarak 121 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

HAKEM REZALETİ

Trabzon'daki yerel basın, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmayı farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı: Taka: Antep'te hakem rezaleti, Kuzey Ekspres: Hep beraber batıyoruz, Günebakış: Trabzon işkencesi, Sonnokta: Fırtına beraberliğe abone.

GÜNEŞ AÇMADI

Bordo mavili takım ile 3'üncü maçına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takımın başındaki bu dönem çıktığı 3 Süper Lig maçını da kazanamadı. 3 beraberlik alan tecrübeli hoca, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez (1998-99) bir görevindeki ilk üç karşılaşmayı galibiyet elde edemeden geçti.

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