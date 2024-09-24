Trabzonspor’un galibiyet hasreti bitmiyor

Bordo-mavililer, Süper Lig'in geride kalan 6 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışmadı. Lig'de 2'inci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak galibiyetle tanışamadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçta da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979-1980 sezonunda) ardından bir sezonda ilk 5 maçı berabere bitiren 2'nci takım oldu.

İSABETLİ ŞUTU YOK

Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az isabetli şut çeken takımı da oldu. Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 45 dakikasındaki 4 şutunda da isabet bulamadı. Buna karşın bordo-mavili takımda performansıyla öne çıkan isim defans oyuncusu Malheiro oldu. Genç oyuncu, Gaziantep FK maçında 7 top kaparak bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

GÜNEŞ AÇMADI

Trabzonspor'un başında 3'üncü maçına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takımın başındaki bu dönem çıktığı 3 Süper Lig maçını da kazanamadı. 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez (1998-1999) bir görevindeki ilk üç karşılaşmayı galibiyet alamadan geçti.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel basın ise Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmayı farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Karadeniz: Masada da sahada da gücümüz kalmamış

Taka: Antep'te hakem rezaleti

Kuzey Ekspres: Hep beraber batıyoruz

Günebakış: Trabzon işkencesi

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