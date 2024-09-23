  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 22:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız!

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Beşiktaş maçında farklıydı, 10 dakika falan başlangıcımız iyiydi. 10 kişi kaldığımızda savaşçı ruhumuzu gösterdi oyuncular. Umutlarımız vardı ama ikinci maçta fizik olarak iyiydik, top kayıpları anormal oldu. Bu maçta da ilk yarı boşa gitti bizim için ve rakip için. Biz kendimiz için gidiyoruz. Bütün oyuncular üzgün, hepsi de kendi adına şikayetçi. Bildiği doğruları yapamayınca moral ve güven kaybediliyor."

"Bir haftada 3 maç yaptık. Tempo koymak için fizik gücün daha iyi olması lazım. Geçen maçın son bölümünde baskılı oynadık. Bu maçta tempoyu arttırmaya çalışınca daha etkili olduk ama yine yeterli değil. Maç bittiğinde hayıflanmak, bize yakışmıyor diyerek günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var. Temposu tam hazır olmayan arkadaşlar var. Kötü bir dönem geçirdiğimizi söyledim, devam ediyor. Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz. Benim görevim bu. 5 maçtır kazanamayan bir Trabzonspor var. Kazanmak için ortam müsaitti ama öyle paslar yaptık ki... Fizik güç, teknik, taktik oyun prensiplerinin çöpe atıldığı bir dönem geçiriyoruz. Üzgünüz ama çalışacağız. Fiziksel, teknik, taktik... Pazar günü Konyaspor maçı var. Onu nasıl kazanacağız onu düşüneceğiz."

"Bugün de ikinci yarıda pozisyonlar vardı ama bu bize yetmez. Daha çok pozisyon bulan ve pozisyon vermeyen bir takım olacağız. Birlikte oyunu, takım oyunu, oyun disiplini ve pozisyon almadaki sıkıntıları çözeceğiz. Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Onlara görev veriyoruz ama sorumlusu benim. Oyunculara, "Üzülerek, teslim olarak, mazeret üreterek" bunu çözemeyiz diyorum. Onu halledemedik, kötü sonuçlarla devam ediyoruz."

Fırtına Antep'te 2 puan bıraktı!
Türk Telekom
DİĞER
ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde Erik Dalı ile coştu
ABD'de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında taşlar yerinden oynayacak
Trabzonspor'un golü iptal edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cihan Çanak: Kötü oynadık! Cihan Çanak: Kötü oynadık! 22:18
F. Karagümrük 3 puanı kaptı! F. Karagümrük 3 puanı kaptı! 22:15
Aziz Yıldırım: Temennimiz F.Bahçe'nin... Aziz Yıldırım: Temennimiz F.Bahçe'nin... 22:11
Göztepe evinde kazandı! Göztepe evinde kazandı! 22:04
Fırtına Antep'te 2 puan bıraktı! Fırtına Antep'te 2 puan bıraktı! 22:00
Trabzonspor'un golü iptal edildi! Trabzonspor'un golü iptal edildi! 21:33
Daha Eski
Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI 18:40
Hatipoğlu'dan olay Mourinho sözleri! Hatipoğlu'dan olay Mourinho sözleri! 18:33
G. Antep FK - Trabzonspor | 11'ler belli oldu! G. Antep FK - Trabzonspor | 11'ler belli oldu! 18:12
Şenol Güneş'ten Savic açıklaması! Şenol Güneş'ten Savic açıklaması! 17:51
Göztepe - Kayserispor | CANLI Göztepe - Kayserispor | CANLI 17:49
Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen şoku! Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen şoku! 17:19