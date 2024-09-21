Fırtına'da ara yok!

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'la berabere kalarak 4 maçta 4 puana ulaşan Trabzonspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, Kayserispor'a karşı forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Bordo- mavililerde, diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirirken, dar alanda oyun çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Gaziantep maçının hazırlıkları bugün 17.00'deki antrenman ile devam edecek.