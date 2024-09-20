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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin VAR kayıtları açıklandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 18:19
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Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında oynanan Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan pozisyon ve alınan karar şöyle:

"Trabzonspor - Kayserispor müsabakasının 5. dakikasında Cardoso'nun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Mehmet Türkmen'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi."

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