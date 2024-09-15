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Haberler Trabzonspor

Okay Yokuşlu: Bugünü böyle hayal etmemiştik!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Okay Yokuşlu dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 22:24
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Okay Yokuşlu: Bugünü böyle hayal etmemiştik!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Okay Yokuşlu dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İŞTE OKAY'IN AÇIKLAMALARI:

Zor bir maç oldu bizim için. Bugünü böyle hayal etmemiştik. Hayalimizde olan ilk dakikadan itibaren baskıyla fırsat yaratmaktı. İlk 10 dakika bunu başardık. İştahımız yerindeydi. Maalesef çok erken kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Uzun süre 10 kişi oynadık. Biraz daha kendinizi ekonomik kullanmak istiyorsunuz. Birbirimize yakın durup savunmaya çalıştık. İlk yarıda bir gol yedik. Oynadığımız oyundan tatmin olduk desem yalan olur. Hiç kimse 90 dakika defans yapmak istemez. Bugünün önemli tarafı takım olarak savaşmamız. Umarım önümüzdeki maçlar galibiyeti alacağımız maçlar olur.

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