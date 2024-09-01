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Ankaragücü 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankaragücü, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 00:12
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Ankaragücü 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yerden auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan Hayrullah'ın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dadaşov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

65. dakikada Duhaney'in sağ çaprazdan ortaya çevirdiği topa penaltı noktası önünde Mert'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada penaltı kazanan İstanbulspor'da topun başına geçen Muammer Sarıkaya meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

89. dakikada Kitsiou'nun sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahası içinde Efkan kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Abdurrahim Dursun (Cem Türkmen dk. 72), Coelho, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer, Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, Ali Kaan Güneren (Osman Çelik dk. 90), Kitsiou, Bajic (Cephas dk. 60), Dadaşov

Yedekler: İsmail Çokçalış, Astanakulov, Ertaç Özbir, Arda Ünyay, Hasan Nazarov, Görkem Cihan

Teknik Direktör: Cihat Arslan

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Duhaney dk. 46, Ologo dk. 78), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj (Diarra dk. 46), Sambissa (Traore dk. 85), Emir Kaan Gültekin, Kerem Şen (Dijlan Aydın dk. 65)

Yedekler: Fatih Tultak, Halil Yiğit Yitmez, Demir Mermerci, Erden Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Dadaşov (dk. 39), Efkan Bekiroğlu (dk. 89) (MKE Ankaragücü), Muammer Sarıkaya (dk. 68) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Ali Kaan Güneren, Dadaşov (MKE Ankaragücü), Duhaney (İstanbulspor)

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