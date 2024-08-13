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Trabzonspor'a acil golcü aranıyor!

Sezonun ilk 4 resmi maçında rakip fileleri 3 kez sarsabilen Trabzonspor, forvet arıyor. İstatistiklerde geride kalan bordo mavililer, son 2 karşılaşmada gol dahi atamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor'a acil golcü aranıyor!

Bordo mavililer, gol yollarında sönük kaldı. Karadeniz devi, 2024-2025 sezonunda oynadığı ilk 4 resmi maçta rakip fileleri 3 kez sarstı. Abdullah Avcı'nın ekibinin son 2 maçta golünün olmaması dikkat çekti. Trabzonspor; gol atamadığı Rapid Wien ve Sivasspor maçlarında rakip kaleye 6 isabetli şut çekebildi. 4 karşılaşmada maç başı gol ortalaması 0.75'te kalan bordo mavililer, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

UĞURCAN ÇAKIR FARKI

Gol yollarında istediği ritmi bulamayan Trabzonspor, savunmada ise Uğurcan Çakır ile ayakta kaldı. Başarılı kaleci 4 maçta kalesine gelen 23 isabetli şutun 22'sinde kurtarış yaptı. 4 müsabakada kalesinde 1 gol gören deneyimli file bekçisi, çok iyi bir başlangıç yaptı. Taraftarları en çok sevindiren gelişme de Uğurcan'ın bu başarısı oldu. 28 yaşındaki kaleci adeta 2022'deki şampiyonluk sezonunu anımsattı.

3 FARKLI İSİM

Sezonun ilk 4 maçında 3 gol atan Trabzonspor'da 3 farklı isim skor üretti. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2 maçta 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yenen bordo mavililerde Trezeguet, Cihan Çanak ve Draguş ağları havalandırdı. Rapid Wien ve Sivasspor maçları sessiz geçildi.

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