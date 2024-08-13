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Abdullah Avcı: Eylülü bekleyin

Abdullah Avcı, bordo mavili camiadan süre istedi ve beklenen oyunun gelmesi için eylül ayını işaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Abdullah Avcı: Eylülü bekleyin

Bordo mavili takımın son dönemde istenen performansı sergileyememesi üzerine teknik direktör Abdullah Avcı, camiadan süre istedi. Tecrübeli teknik adam takımın oturması ve beklenilen oyunun oluşması için zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı. 10 transfere rağmen şu ana kadar oynanan 4 karşılaşmada beklenilen performans gelmedi.

SÜRE İSTEDİ

Mevcut durum taraftarların tepkisine neden oluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, hem sosyal medyada hem de bazı maçların ardından tribünden gelen tepkiler üzerine camiadan süre istedi. Eylül ayına kadar takımı toparlayacağının mesajlarını veren deneyimli teknik adam, oyun planında yaşanan sıkıntıları da bu zaman zarfında giderebileceğini dile getiriyor.

AVCI'YA SERT TEPKİ

Rapid Wien ve Sivasspor maçlarının kadrosuna alınmayan Umut Bozok'un menajeri, Abdullah Avcı'ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Abdullah Avcı'nın, "Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem" açıklamasına yorum yazan Umut'un menajeri Olivier Davo, "Daha da derine inmekten vazgeçmiyor. O bir teknik direktör değil, bir kariyer oyuncusunun kaderini değiştiren kişi. Trabzonspor büyük bir kulüp, büyük bir kurum, onun tam tersi" dedi.

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