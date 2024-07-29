Fatura: 1 milyar 824 milyon TL

Trabzonspor şu ana kadar 8 transfer yaptı. Karadeniz devi, en az 5 takviye daha yapmayı planlıyor. Fırtına, özellikle orta saha ve forvet için ciddi paraları gözden çıkarmış durumda. Bordo mavililer, 1 milyon 824 milyon TL'lik bir ödeme ile karşı karşıya kalsa da rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a bakıldığı zaman çok mütevazı kalıyor. F.Bahçe sadece Youssef En-Nesyri'ye 19.5 milyon euro bonservis ödeyecek. 4 yıllık imza atan Nesyri de toplam 16 milyon euro alacak. Toplam maliyeti 1 milyar 270 milyon TL. Rafa Silva'ya 3 yıllık imza attıran Beşiktaş da 18 milyon euro maaş ödeyecek. Yani 644 milyon TL. Galatasaray Elias Elias Jelert için 9 milyon euro bonservis ödeyecek.

MALİYETİ EN DÜŞÜK OLAN TRANSFER ÇANAK

Bordo-mavililer 4 futbolcu için Ozan Tufan (2), Cihan Çanak (2), Draguş (1.7) ve Malheiro (2) için toplam 7 milyon 700 bin euro bonservis ödemeyi yapacak. Karadeniz devinin şu ana kadar verdiği en üst bonservis bedeli 2 milyon euro. En pahalı transferi ise 322 milyon TL ile Savic. Ardından Draguş ve Ozan Tufan geliyor. Şu ana kadar maliyeti en düşük olan transfer ise 146 milyon TL ile Cihan Çanak oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, hem takımı güçlendirirken hem de mali yapıyı düzeltmeye çalıştıklarını her fırsatta dile getiriliyor. Her sezon 45-50 milyonluk euro'luk bir gider var bunun azaltılması hedefleniyor. Bunun için dikkatli adımlar atılıyor, talip olunan futbolcular için çok sıkı pazarlıklar yapılıyor.

SAVIC - 322 MİLYON TL

Atletico'dan bonservisini alıp gelen Savic'e 3 yıllık imza attırıldı. 33 yaşındaki Karadağlı stopere her bir sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödenecek. Toplam maliyeti 9 milyon euro. TL karşılığı 322 milyon TL. Ancak Savic'in mukavelesinde önümüzdeki sezon 5 milyon euro'ya bir sonraki sezon da 4 milyon euro'ya serbest kalır maddesi var.

DRAGUŞ - 286 MİLYON TL

24 yaşındaki Rumen forvet için Standard De Liege'e 3 taksitle ödenmek üzere 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli verilecek. 4 senelik imza atan Draguş'a her bir sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Futbolcunun Trabzonspor'a toplam maliyeti 8 milyon euro'yu buluyor. Bu da 286 milyon TL anlamına geliyor. Fırtına'nın Draguş'tan beklentileri oldukça yüksek.

OZAN TUFAN - 285 MİLYON TL

Ozan Tufan için Hully City'ye 3 taksitle ödenmek üzere 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 29 yaşındaki futbolcuya 3+1 yıllık imza attırıldı. Sırasıyla 46.037.500 TL, 51.075.000 TL, 56.112.500 TL ve opsiyon kullanılırsa 61.150.000 TL yıyyık ücret ödenecek. Bonservisine bugünkü kurdan 71.6 milyon TL ödenecek olan Ozan'ın 4 yıldaki toplam maliyeti 285 milyon TL'yi buluyor.

MALHEIRO - 227 MİLYON TL

23 yaşındaki Portekizli sağ bek için Boavista'ya 3 taksitle ödenmek üzere 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4+1 yıllık imza atan Malheiro sırasıyla 830 bin euro, 830 bin euro, 830 bin euro, 882 bin euro ve opsiyonu kullanılırsa 986 bin euro alacak. (4 milyon 358 bin euro). Toplam maliyeti 6 milyon 358 bin euro. Bunun da bugünkü kur ile hesap edildiğinde karşılığı 227 milyon 616 bin TL.

LUNDSTRAM- 214 MİLYON TL

Glasgow Rangers kulübü ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyen transfer edilen John David Lundstram'a 3 yıllık imza attırıldı. Anlaşmaya göre 30 yaşındaki İngiliz orta sahaya her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödenecek. 3 yıllık toplam maliyeti 6 milyon euro. Bu da bugünkü kurdan 214 milyon TL yapıyor.

NWAKAEME- 148 MİLYON TL

Arabistan kulübü Al-Fayha ile sözleşmesi bittikten sonra transfer edilen Anthony Nnaduzor Nwakaeme için bonservis ödenmedi. 2 yıllık imza atan 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanada her bir sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödenecek. Toplam maliyeti 4 milyon 150 bin euro. Bunun bugünkü kur ile TL karşılığı ise 148 milyon 570 bin olarak gözüküyor.

BARISIC - 196.5 MİLYON TL

Trabzonspor, Glasgow Rangers sile sözleşme biten Hırvat sol bek için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. 31 yaşındaki savunmacıya 2+1 yıllık imza attırıldı. Barisic'e her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 330 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı. Yani 3 yıllık toplam maliyeti 5 milyon 490 bin euro olacak. Bu da bugünkü kurdan 196 milyon 540 bin TL yapıyor.

CİHAN ÇANAK - 146 MİLYON TL

Cihan Çanak için Standard De Liege kulübüne 3 taksit halinde 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 3+1 yıllık imza attırılan 19 yaşındaki kanada sırasıyla 467 bin euro, 488 bin euro, 509 bin euro ve opsiyon kullanılırsa 623 bin euro yıllık ödenele yapılacak. Toplam maliyet 4 milyon euro 87 bin euro. Bugünkü kurdan karşılığı 146 milyon 314 bin TL olarak gözüküyor.