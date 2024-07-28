Kadro derinliği sağlandı

Gündeminde birçok yıldız isim bulunan Trabzonspor, tecrübeli ve genç futbolcuları kadrosuna katarak geniş derinliğe sahip bir iskelet kadro oluşturmayı planlıyor. Hoedt, Okay Yokuşlu, Cham gibi oyuncuları renklerine bağlaması beklenen bordo-mavililerde Abdullah Avcı, rekabeti ön plana çıkartarak geniş derinliği olan takım iskeletini oluşturmayı planlıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, şampiyonluk için iddialı bir kadro planlaması yapıyor. Teknik kadronun yanı sıra oyuncu kadrosunun da yüzde 80'lik bölümünde önemli değişimlere gitmeye hazırlanan Karadeniz devi, stoper, orta saha ve santrfor bölgesi için temaslarını sürdürüyor.

AGRESİF OYUN PLANI

Avcı'nın geçen sezon vadettiği 'hızlı, temaslı ve agresif oyun planı' dahilinde bordo-mavili taraftarlar, sahada mücadeleci bir Trabzonspor görmek için sabırsızlanıyor. Ruzomberok karşısında bu sergilenemedi ama maç kazanıldı.

İKİ FARKLI TAKIM ÇIKABİLİR

Abdullah Avcı, 55 maç üzerinden sezonu planlarken, sezon içerisinde A ve B planları olan farklı sistemleri saha içerisinde uygulayabilecek kadro temellerini oluşturuyor. Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yarışı sürdürebilecek kadronun oluşumu içinde yönetim kurulu da yoğun bir mesai harcıyor.