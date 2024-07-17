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Trabzonspor sağ bekini Portekiz'de buldu! Pedo Malheiro ile görüşmelere başladı

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor'da sağ bek arayışları başladı. Thomas Meunier sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinden sonra bordo mavili yönetim Portekizli Pedo Malheiro ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:09
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Trabzonspor sağ bekini Portekiz'de buldu! Pedo Malheiro ile görüşmelere başladı

Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Bordo mavililerde Thomas Meunier sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı.

Yeni bir sağ bek arayışına geçen Fırtına ise aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Trabzonspor'un, Portekiz Ligi takımlarından Boavista forması giyen 23 yaşındaki Pedro Malheiro için kulübüyle resmi temasa geçtiği öğrenildi.

Geçen sezon toplam 35 maça çıkan Malheiro, 2 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan başarılı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.

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