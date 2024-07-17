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Ozan hedefe kilitlendi
Yeni transfer Ozan Tufan, sezonun başlamasını iple çekiyor. Yeni bir meydan okuma hedefiyle Süper Lig'e dönen 29 yaşındaki orta saha, kampın en sıkı çalışanlarından biri. Abdullah Avcı'nın, birçok mevkide oynadığı için 'Seni 6 transfer gibi görüyorum' dediği Ozan, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için büyük gayret gösteriyor. Disiplinli ve azimli çalışmalarıyla dikkat çeken 8 numara, kupalar kazanmak ve yeniden A Milli Takım'ın vazgeçilmezlerinden olmak istiyor.
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