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Thomas Meunier Trabzonspor'dan ayrılıyor! Ertuğrul Doğan resmen açıkladı

Transferin hareketli takımlarından olan Trabzonspor'da flaş Menuier gelişmesi yaşanıyor. Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Dopan Belçikalı sağ bek oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 13:30
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Thomas Meunier Trabzonspor'dan ayrılıyor! Ertuğrul Doğan resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Thomas Meunier ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bordo mavililerin Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier'in menajeri, Fransa'dan iki farklı kulüple görüşmelere başladı.

Bilindiği üzere 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 20 Temmuz tarihinde sona eriyordu.

BAŞKAN AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI!

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan'dan Meunier açıklaması;

"Thomas Meunier'le ilgili durumu şöyle özetleyeyim: Ailevi nedenlerden dolayı bir madde koymuştuk sözleşmeye. Ailesinin yaşadığı bölgedeki bir takıma transfer olması durumunda anlayış gösterecektik. Burada da şöyle bir şart vardı: Anlaşacak takım her kimse daha öncesinden Trabzonspor'la iletişime geçecek ve Trabzonspor da ona göre planmasını yapacaktı. Bu maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bir mail geldi kulübümüze. Tek taraflı olarak bize anlaşmasını bitirdiğini söyledi. Bu olayın ardından her türlü hukuki haklarımızı kullanmak için avukatlara bilgi verdik. Gideceği kulüple alakalı dava açıyoruz. Bir daha Trabzonspor formasını giymesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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