TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Cham müjdesi!

6 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, transferde frene basmıştı. Yeni haftada görüşülen oyuncularla ilgili önemli hareketlilik bekleniyor. Bu isimlerden biri; Muhammed Cham. 23 yaşındaki yıldız orta saha ile haftalar önce anlaşmaya varan fakat kulübü Clermont'u bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer, Fransız ekibiyle hafta içinde yeni bir görüşme yapacak. Yönetim, Cham transferini artık mutlu sonla bitirmek istiyor. Bu arada Çekya'dan ruik.cz sitesi Cham ile ilgili Trabzonspor'a müjde gibi bir haber yayınladı. Haberde, "Slavia Prag bu yaz için büyük bir transfer bombası hazırladı. Muhammed Cham Çek Ligi'nin önemli isimlerinden biri olabilirdi ama ne yazık ki bu transfer gerçekleşmeyecek. Avusturyalı orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gideceği görülüyor" denildi.

BİZİM İÇİN ARTIK BİR HAYAL

Haberin detaylarında şunlar paylaşıldı: "Slavia standartların üzerinde bir "10" numara istiyordu ve bu futbolcuyu Fransa'da buldu. İkinci lige düşen Clermont'ta Muhammed Cham adında biri parladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ligue 1'de 8+4'lük bir rekora imza atarak neredeyse bir sezon önceki rekorunu korudu. Cham artık Clermont'ta kalmak istemiyordu ama kulübü 8 milyon istedi. Çek liginin en pahalı transferi 4 milyon euro'ydu (Zima) ve Cham bunun iki katıydı. Trabzonspor gibi büyük Türk kulüplerinin, yıldızlara fazla para ödedikleri biliniyor. Bordo mavililer, 5 milyon euro artı sonraki satıştan belli bir yüzde teklif etti ve Slavia bununla baş edemez. Yani Cham, Slavia için bir rüya olarak kaldı. Trabzonspor'un Clermont ile anlaşacağı, Cham'in Türkiye'ye gideceği görülüyor.

HEM KANAT HEM 10 NUMARA

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.